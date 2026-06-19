Passate le elezioni è tempo di formazione della giunta comunale. A Santu Lussurgiu il neo sindaco Antonello Cadau ha ufficializzato con decreto la squadra che lo affiancherà per i prossimi cinque anni: Mariano Lo Piccolo sarà vicesindaco con delega alle politiche giovanili, turismo sport e borgata montana di San Leonardo. Fabio Chessa ricoprirà l’assessorato ai lavori pubblici e decoro urbano. Giambattista Deriu assessore all’agricoltura e allevamento, mentre Maria Franca Soru sarà assessora alle politiche sociali, servizi alla persona e scuola. Lunedì pomeriggio 22 giugno l’insediamento ufficiale nel Centro di Cultura.

L'esecutivo di Cadau ora è pronto per governare e far fronte alle sfide future, prima fra tutte arginare lo spopolamento, in particolare dei giovani attratti dalle opportunità cittadine, quindi il mantenimento dei servizi essenziali per una popolazione che è sempre più anziana e ha molteplici esigenze assistenziali. L'azione amministrativa annunciata in campagna elettorale si racchiude nella tutela e valorizzazione del paese e del territorio, onorare la storia, salvaguardare tradizioni e identità, quindi instaurare un dialogo continuo con i cittadini. Tante le cose da fare, per i prossimi anni sono in ballo diversi progetti milionari, alcuni da iniziare e altri da portare a compimento, che andranno a migliorare le condizioni di vita del paese.

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