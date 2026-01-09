Santu Lussurgiu, il campo sportivo di calcio intitolato ad Andrea ArricaL’omaggio allo storico dirigente del Cagliari scudettato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il campo sportivo comunale de Su Murischeddu d'ora innanzi si chiamerà “Andrea Arrica”, lussurgese illustre, uomo di sport e storico direttore generale del Cagliari Calcio scudettato.
Una intitolazione meritoria, da parte del Comune, per un uomo dalle grandi doti umane e capacità dirigenziali che ha rappresentato tanto per lo sport isolano e nazionale. Direttore generale, e vicepresidente della compagine della compagine calcistica sarda, portò Gigi Riva e tanti altri campioni in maglia rossoblù, riuscendo a vincere lo storico scudetto del 1970, unica squadra del Mezzogiorno ad aggiudicarselo, eccetto il Napoli.
Arrica ricoprì anche il ruolo di presidente del Cagliari Calcio tra il 1973 e il 1976, poi divenne primo presidente della Commissione per l'Attività Scolastica nel 1980, all'interno del settore giovanile e scolastico della FIGC. Fu delegato regionale per la Sardegna nel CONI e responsabile del comitato organizzatore per Cagliari nei mondiali di calcio "Italia '90".
L'11 gennaio 2011 la dipartita a miglior vita all'età di 84 anni.
Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Diego Loi è meritorio intitolare l’impianto sportivo al lussurgese illustre: «Al fine di mantenerne vivo il ricordo, perché si è distinto per il suo importante valore sociale e sportivo».
Lo sport è importante veicolo sociale e mezzo per la crescita individuale, proprio per il merito sportivo il lussurgese Arrica con «la sua intensa attività ed impegno per la valorizzazione dello sport e del calcio ha dimostrato come, anche da un piccolo paese come Santu Lussurgiu, si possa arrivare ai massimi vertici ricalcando la scena internazionale».