Il campo sportivo comunale de Su Murischeddu d'ora innanzi si chiamerà “Andrea Arrica”, lussurgese illustre, uomo di sport e storico direttore generale del Cagliari Calcio scudettato.

Una intitolazione meritoria, da parte del Comune, per un uomo dalle grandi doti umane e capacità dirigenziali che ha rappresentato tanto per lo sport isolano e nazionale. Direttore generale, e vicepresidente della compagine della compagine calcistica sarda, portò Gigi Riva e tanti altri campioni in maglia rossoblù, riuscendo a vincere lo storico scudetto del 1970, unica squadra del Mezzogiorno ad aggiudicarselo, eccetto il Napoli.

Arrica ricoprì anche il ruolo di presidente del Cagliari Calcio tra il 1973 e il 1976, poi divenne primo presidente della Commissione per l'Attività Scolastica nel 1980, all'interno del settore giovanile e scolastico della FIGC. Fu delegato regionale per la Sardegna nel CONI e responsabile del comitato organizzatore per Cagliari nei mondiali di calcio "Italia '90".

L'11 gennaio 2011 la dipartita a miglior vita all'età di 84 anni.

Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Diego Loi è meritorio intitolare l’impianto sportivo al lussurgese illustre: «Al fine di mantenerne vivo il ricordo, perché si è distinto per il suo importante valore sociale e sportivo».

Lo sport è importante veicolo sociale e mezzo per la crescita individuale, proprio per il merito sportivo il lussurgese Arrica con «la sua intensa attività ed impegno per la valorizzazione dello sport e del calcio ha dimostrato come, anche da un piccolo paese come Santu Lussurgiu, si possa arrivare ai massimi vertici ricalcando la scena internazionale».

