Via libera del consiglio comunale al bilancio di previsione e il documento unico di programmazione 2026-28. L'assemblea guidata da Diego Loi ha approvato la manovra finanziaria, con i voti della maggioranza, l'opposizione era assente. Nel 2026 la previsione di cassa è 13 milioni, per il 2027 sono previsti 7 milioni e 700mila, per il 2028 invece 7 milioni. Risorse indispensabili per il funzionamento dell’ente, per gli investimenti nel territorio, politiche sociali, istruzione e cultura. Una gestione equilibrata che prevede importanti investimenti e realizzazione di opere pubbliche orientate allo sviluppo, in grado di garantire qualità dei servizi e sostenibilità economica.

La gestione generale e del personale prevede una spesa di competenza di 1milione e 460mila euro. Le politiche sociali e interventi per le famiglie assommano a 2 milioni e 200mila. Per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente 1 milione e 200mila, tra cui 420mila per la raccolta dei rifiuti e 677mila per il servizio idrico integrato. Gli interventi di protezione civile prevedono 840mila euro, mentre per l’assetto del territorio edilizia abitativa 180mila. Per Agricoltura 702mila, trasporti e mobilità 611mila. Per l’istruzione e diritto allo studio ballano 3 milioni e 300mila euro, e 86mila per i beni culturali, mentre per le politiche del lavoro ci sono 252mila euro, per le politiche giovanili 230mila. Turismo 161mila, ordine pubblico e sicurezza 214mila, quindi Fondi e accantonamenti 182mila e debiti 36mila.

Investimenti per le opere pubbliche: per il 2026 finalmente dovrebbero iniziare i lavori per la riqualificazione, ammodernamento ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico che ospita le scuole primarie e secondarie di 1mo grado, con l'impegno di 4 milioni di euro. Tariffa Imu confermata come quella dell'anno scorso, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali. Il sindaco Diego Loi commenta «abbiamo approvato il bilancio assicurando la copertura integrale delle spese attraverso entrate certe garantendo l’equilibrio finanziario per il primo esercizio e per i successivi».

