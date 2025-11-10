Santu Lussurgiu, al via la prima rassegna cinematografica su ambiente e sostenibilitàVenerdì 14 prima proiezione del film The journey of the Bees
Una rassegna cinematografica per conoscere da vicino le realtà dell’agricoltura in tutti gli angoli del mondo con lo sguardo attento sulla sostenibilità ambientale e le buone pratiche. Si intitola “Leggere gli eventi vicini e lontani e …viceversa”, la kermesse di film documentari etnografici provenienti dal Brasile, Cile, Austria, Italia e ovviamente dalla Sardegna, organizzata dal CEAS Don Deodato Meloni e Società Umanitaria-Cineteca Sarda, con i registi, consulenti ed esperti.
Per tutto il mese di novembre fino al 7 dicembre quattro appuntamenti con le proiezioni dei film, cui segue dibattito e confronto sulle caratteristiche, punti di forza, criticità e curiosità delle imprese agricole del Sudamerica, Europa e Italia. Il primo film in proiezione “The journey of the Bees- Il viaggio delle Api" di Greca Nathascia Meloni e Max Leimstättner, Venerdì 14 novembre alle 19 nell’Antica Dimora del Gruccione a Santu Lussurgiu.
Sarà un viaggio nell’antica pratica dell’apicoltura nomade che ancora oggi accompagna lo spostamento degli alveari tra territori e fioriture. Il docu-film racconta due diversi modi di intendere il rapporto con le api, tra la ricerca di mieli unici e la cura per la loro sopravvivenza mostrando la profonda connessione tra uomo, natura e paesaggio.
Dopo la visione intervengono Luigi Manias, docente di apicoltura, dell’azienda apistica Mieli Manias; Rita Pinna titolare dell’azienda apistica Su Precone, quindi Simone Riggio presidente dell’associazione Montiferru Play che organizza il momento interattivo con il laboratorio ludico di giochi da tavolo sulle api.
L’evento è organizzato dal CEAS, Società Umanitaria-Cineteca Sarda di Cagliari con l'associazione Imago, ha il sostegno della Regione Sardegna e Comune di Santu Lussurgiu. Partner: Agenzia Forestas, Pro Loco di Santu Lussurgiu, Demoela giochi da tavolo, Montiferru Play, Ceas Busachi, The Sardinian Minestrone, Mieli Manias e azienda apistica Su Precone. La rassegna rientra nel programma Sardegna Strategia sviluppo sostenibile 2030 con Infeas, rete regionale della Sardegna dell'educazione ambientale e sostenibilità.