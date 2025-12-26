L'aeroporto di Oristano-Fenosu ha tutte le caratteristiche per ospitare la scuola di volo di Ita Airways. Ne è convinto l'amministratore unico della Sogeaor, la società di gestione dello scalo, Riccardo Faticoni, che guarda con favore al progetto della compagnia aerea che coinvolgerà tutte le regioni italiane, con la presentazione di manifestazioni di interesse entro il 23 gennaio 2026.

In virtù delle caratteristiche infrastrutturali e della posizione strategica dello scalo, già dotato di piste e servizi idonei ad attività di aviazione generale e formazione, Fenosu può ospitare la scuola di volo.

Per Faticoni, «l'insediamento di un polo formativo di eccellenza rappresenterebbe un volano per l'economia locale e regionale, con ricadute positive su occupazione, turismo, sviluppo tecnologico e formazione professionale».

Sogeaor chiede la mobilitazione unitaria di tutte le istituzioni regionali, di Enac, enti locali, associazioni d'impresa e rappresentanti del mondo della formazione, «affinché si attivino in modo coordinato per presentare una candidatura congiunta che valorizzi Oristano-Fenosu come sede ideale per il progetto di Ita Airways».

(Unioneonline)

