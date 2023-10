Per ricordare il grande campione del paese le vie saranno ancora una volta invase dalle bici. Domenica a Santa Giusta andrà in scena il quinto memorial in onore di Giovanni Garau, un tempo il re della bici che si allenava applaudito da tutti come un vero eroe. Del resto fu lui, prima di Fabio Aru, ad essere riuscito, nel 1961, a concludere il Giro d’Italia. Organizza la gara ciclistica agonistica del campionato sardo cronometro a squadre il gruppo sportivo Amatori Oristano Asd.

La gara domenica mattina prevede un circuito con partenza alle dieci da via Garibaldi, fronte Comune. Poi transito nella via Papa Giovanni XXIII, in un tratto della strada provinciale 49, uno della 97 fino alla rotonda nel Comune di Oristano. Poi il rientro per un totale di due giri.

È il quinto memorial dopo la sua morte. Era il 14 dicembre del 2016 quando, nella sua casa di via Manzoni, il ribelle delle due ruote, classe 1935, si spense. A Santa Giusta tutti ricordano con piacere Garau. La sua prima bici la utilizzò per andare dietro alle capre di famiglia. Finché uno zio gli propose di andare a Oristano in occasione di una gara. Lui arrivò primo, sbaragliando i campioni della provincia. Da allora non scese più dalla bici riuscendo a conquistare tantissime vittorie.

