Hanno pregato in memoria di una donna che non c'è più. Ieri, in tantissimi hanno partecipato all'iniziativa "In cammino con Mary (Mariliana)", una passeggiata da Santa Giusta fino alla statua della Regina di Monte Arci, per sensibilizzare sull'importanza della salute mentale.

Il luogo non è stato scelto a caso: era caro a Mariliana Piras, per tutti Mary, scomparsa a Santa Giusta nel luglio del 2019. La famiglia della donna, per il quarto anno, ha organizzato l'evento in sua memoria e per sensibilizzare sull'importanza dei problemi mentali. I partecipanti si sono ritrovati come sempre nei giardini della Basilica di Santa Giusta, punto di partenza dell'evento. Poi, via verso la meta, tra riflessioni e pensieri sul tema della salute mentale.

Come sempre, l'evento ha avuto anche una valenza benefica. Il ricavato sarà devoluto a due strutture della provincia che si occupano di malattie mentali. Giusy Piras, sorella di Mariliana, ha dichiarato: «Fortunatamente è stata una bellissima giornata di sole e l'energia meravigliosa di quel posto ci ha avvolti tutti. Come sempre, si è aggiunta tanta gente nuova, felice di aver fatto questa esperienza. Sono rincuorata nel vedere che tutti hanno partecipato con sensibilità e la certezza che si possa fare di più. La partecipazione a questo cammino mi ha anche confermato quanto il problema della salute mentale tocchi il cuore di molte persone e mi ha fatto capire che anche chi ti cammina a fianco, sempre col sorriso, in realtà possa portare una grossa croce, più pesante di quanto possiamo immaginare».

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