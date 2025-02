Scattano i divieti in occasione delle selezioni per partecipare alla Sartiglia 2025, utili esclusivamente per l’assegnazione del numero di testiera dei cavalli. Sono in programma domenica 9 febbraio nella pista di Corte Baccas, Comune di Santa Giusta.

Le selezioni, non aperte al pubblico, organizzate dall’Associazione Cavalieri di Oristano, prevedono la presenza di cento cavalieri. Il Comune di Santa Giusta ha emanato un'ordinanza, considerato che l’area dove si terrà l’evento non è lontano dalla strada che conduce al paese.

«Al fine di evitare che si creino situazioni di congestione e intralcio al transito dei veicoli e di pericolo per l’incolumità dei pedoni - si legge nell'ordinanza - dalle 7 e fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata per ogni categoria di veicolo - ambo i lati - nella strada comunale che dalla borgata di Corte Baccas conduce a Santa Giusta e nella strada comunale che da questa si biforca e conduce fino al campo sportivo, nel tratto compreso tra l’ingresso all’area della pista e la strada sterrata che costeggia il canale di proprietà del Consorzio di Bonifica».

