Gli incidenti sono frequenti. Si tratta, infatti, di uno degli incroci più pericolosi della provincia. Presto, però, sarà messo in sicurezza. All’uscita di Santa Giusta verrà realizzata una rotonda. Esattamente all’incrocio tra la Statale 131, la Provinciale 56 e la Provinciale 49 che porta ad Arborea. Si tratta di una zona in cui il traffico è sempre intenso. Pochi giorni fa sono stati affidati i lavori per la progettazione dell'opera. A comunicarlo è il Comune. L’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Casu, dopo numerose richieste, ha ottenuto il finanziamento nel 2023; le risorse, però, sono state incassate da pochissimo: 800 mila euro in tutto.

«Ecco perché abbiamo approvato la determina per affidare la progettazione dell'opera pochi giorni fa», spiega il vicesindaco Pierpaolo Erbì, «per noi si tratta di un intervento molto importante. La comunità attende questa infrastruttura da tempo; non bisogna dimenticare che si tratta della strada dove transitano ogni giorno e a tutte le ore una marea di mezzi pesanti in arrivo o diretti al porto industriale».

Il progetto, una volta terminato, dovrà essere approvato. Successivamente, verrà pubblicato il bando per la realizzazione dell'infrastruttura. «Abbiamo già il nulla osta della Provincia», spiega ancora il vicesindaco, «e entro aprile, salvo imprevisti, gli operai dovranno già essere al lavoro».

Per quanto riguarda la viabilità, questa subirà delle modifiche: «Come è capitato per le altre presenti nel paese - spiega Erbì -. Non penso ci sarà uno stravolgimento importante. Ma finalmente l'area sarà messa in sicurezza. A beneficiarne dell'intervento non sarà solo Santa Giusta ma l’intero territorio».

Tre anni fa, prima di ottenere il finanziamento, c'era stato anche un sopralluogo da parte dell’assessore regionale dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu. Presenti anche il sindaco di Santa Giusta Andrea Casu e il consigliere regionale Emanuele Cera.

