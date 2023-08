Incendio doloso all’alba di oggi in pieno centro a Santa Giusta. Una vecchia abitazione, disabitata, è stata data alle fiamme in via Giovanni XIII, a pochi passi dal palazzo del Municipio. L’allarme è scattato intorno alle 5 quando alcune persone hanno notato il fumo e le fiamme che si sono propagate fino al tetto dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano che hanno lavorato per circa un’ora per riuscire a domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera zona, in particolare le abitazioni vicine. Le fiamme hanno distrutto il tetto, realizzato in parte in tegole e in lastre di eternit, oltre alla muratura.

Dai primi rilievi dei vigili del fuoco sembra che l’incendio sia di origine dolosa. I carabinieri di Santa Giusta hanno avviato gli accertamenti per fare luce sull’episodio. per i primi accertamenti.

Una settimana fa era stata incendiata una Toyota Yaris parcheggiata in via Giovanni XXIII, poco distante dal Comune, dove oggi c’è stato il nuovo rogo.

