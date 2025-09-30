Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, promuovere la conoscenza e la tutela dell’ambiente urbano e anche l’adozione di comportamenti responsabili. Il Comune di Santa Giusta ha approvato il progetto dal titolo “Cambiamenti” rivolto ai ragazzi delle scuole medie del paese.

Si tratta di un vero percorso educativo che servirà ai giovani del paese per capire quali sono i comportamenti responsabili da tenere durante il loro svolgimento delle azioni quotidiane. Il progetto durerà 4 mesi, da gennaio ad aprile. L'iniziativa, che vede il coinvolgimento della scuola, prevede una serie di attività di sensibilizzazione come ad esempio la pulizia degli spazi verdi.

Un modo da far capire l’importanza di non sporcare le aree comuni. Prevista poi la visita guidata agli impianti di gestione dei rifiuti, ma anche vari incontri con la Guardia costiera, la Forestale e le associazioni del territorio per affrontare tutti assieme tematiche ambientali specifiche. Si parlerà poi di risparmio energetico, della corretta raccolta differenziata, dell’importanza di ridurre la plastica e del riciclo dei materiali.

Verrà promosso poi l'utilizzo della bicicletta, dei mezzi pubblici e degli spostamenti a piedi per ridurre l'inquinamento. Ampio spazio verrà dato all’importanza della riduzione dello spreco alimentare.

