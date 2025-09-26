Con le mani teneva fiera il suo mazzo di fiori donato dagli amministratori comunali. Come del resto è avvenuto lo scorso anno per il primo importante traguardo. Santa Giusta ha festeggiato Vincenzina Contu: la nonnina del paese il 25 settembre scorso ha spento 101 candeline, circondata dagli amici e dai parenti.

Per l'occasione anche quest'anno ha ricevuto la visita del sindaco Andrea Casu assieme al vice Pierpaolo Erbì. Vincenzina Contu, per tutti zia Cencina, sta bene, è autosufficiente. Ama mangiare sano e leggero, e chissà se è questo il suo segreto per riuscire a raggiungere questo grande traguardo.

Vicenzina Contu, vedova dal 1986, originaria di Sant'Antioco, è residente da sempre a Santa Giusta. Da tutti è conosciuta nel paese lagunare per i tanti materassi che negli anni ha realizzato, sia in crine sia in lana. Era un'apprezzata artigiana dalle mani d'oro.

