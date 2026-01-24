Nessun volto nuovo. Almeno per ora. Il Comune di Santa Giusta, dove i cittadini la prossima primavera saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco, sarà nuovamente governato da chi conosce bene l’aula consiliare. In campo dovrebbero esserci tre liste. Una sarà capeggiata dall’attuale sindaco, Andrea Casu. Un'altra da Antonello Figus, che ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati, dal 2005 al 2010 e dal 2015 al 2020. Potrebbe esserci anche Salvatore Melis, professore di professione, che è stato assessore alla Cultura, allo Sport e ai Lavori Pubblici diversi anni fa, quando i sindaci erano prima Tino Melis e poi Angelo Pinna. Questo è lo scenario attuale, ma non si escludono colpi di scena. Anche l’attuale vicesindaco, Pierpaolo Erbì, durante una recente riunione ha fatto sapere al gruppo di maggioranza di essere disponibile.

Il sindaco Andrea Casu, 58 anni, non esita a esprimere il suo desiderio di governare il paese per altri cinque anni: «Ho tanta voglia di fare e di vedere i progetti realizzati con le risorse che abbiamo ottenuto in questi anni, non senza fatica. Tra infrastrutture e servizi per i cittadini. Ecco perché, anche questa volta, come nel 2020, ho dato la mia disponibilità al mio gruppo. Ora non ci resta che attendere e vedere cosa succederà nelle prossime settimane». Casu poi precisa: «Mi piace ricordare che siamo tra i pochi comuni in Sardegna che non hanno applicato l'addizionale Irpef, il che significa che abbiamo lavorato bene per il paese».

L’ex sindaco Antonello Figus, 67 anni, ora seduto tra i banchi della minoranza e presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico: «Mi piacerebbe guidare nuovamente il mio paese, inutile negarlo. Per questo, durante gli incontri con il gruppo attuale dell’opposizione, mi sono reso disponibile a guidare una lista di qualità. La mia candidatura a sindaco non è stata ancora ufficializzata. Sarà una decisione del gruppo, verrà presa tutti assieme. Non per presunzione, ma sono convinto che la mia esperienza mi sarà di aiuto». Infine, c'è Pierpaolo Erbì, ora vice sindaco. In tanti dicono che potrebbe essere candidato a sindaco, ma lui nega e dice: «Ho dato anche io la mia disponibilità. Punto. Per il resto si vedrà».

L’ex assessore Salvatore Melis, 66 anni, è chiaro: «Mi piacerebbe, anche perché in tanti mi stanno chiedendo di scendere in campo, ma attualmente sono ancora indeciso. Fare una lista non è semplice, stilare un buon programma elettorale nemmeno. Ma non è facile nemmeno fare il sindaco. Ora vedremo. Ci devo ragionare».

