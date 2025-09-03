Conto alla rovescia per ammirare i cani di varie razze che sfileranno in passerella. A Santa Giusta, nel parco di Cirras, domenica 14 settembre andrà in scena l'Expo internazionale canina della Sardegna. L'evento, che ogni anno attira tantissimi appassionati degli amici a quattro zampe ma anche semplici curiosi, è organizzato dal gruppo cinofilo oristanese "Sergio Lapi" in collaborazione con il Comune guidato dal sindaco Andrea Casu.

Giudicherà i cani presenti una giuria composta da diversi esperti: Pietro Nurra per esempio, ma si saranno anche Lorenzo Gonzalbo, Laura Pergola, Caterina Pozzi, Giancarlo Sambucco, Pierluigi Buratti, Alberto Cuccillato, Massimo Favo e infine Emil Muncan.

La manifestazione inizierà alle 8 con l'ingresso degli espositori, poi i giudici inizieranno le loro manifestazioni e valutazioni. Alle 14.30 ring d'onore. Previste inoltre diverse dimostrazioni delle attività delle unità cinofile della polizia di Stato e del Centro cinofilo Shardana Cave Canem. Durante la serata saranno assegnati vari premi per ricordare varie figure tra cui quella di Sandro Cabras.

