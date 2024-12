Attorno alla stalla della Natività, costruita rigorosamente con erbe palustri, ci sono tutti i simboli del paese: la laguna, il ponte romano, la basilica, l'anguilla di Marte ma soprattutto i fassonis. Tutto questo è il “Presepe lagunare” realizzato al centro civico di Santa Giusta. L'opera, che rientra nell'ambito dei tanti eventi organizzati in occasione del Natale, è stata inaugurata pochi giorni fa in concomitanza con l'apertura dei mercatini natalizi, nella seconda giornata dell'evento “Natale in Laguna con is fassonis”.

Ha curato l'allestimento l'associazione Fassoneris, assieme alla Pro Loco locale. All'evento erano presenti il ​​vicesindaco Pier Paolo Erbì, gli assessori comunali Elena Cossu e Federico Salaris e il presidente della Pro loco Vittorio De Lauso. Il “Presepe Lagunare” rimarrà aperto dal 16 al 23 dicembre, dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio 2025 dalle 16 alle 19.30.

Albero di Natale a Santa Giusta

Come ha spiegato l'assessora alla Cultura durante la presentazione dell'evento, Elena Cossu, l'obiettivo è quello di far parlare e raccontare la regata dei fassonis durante tutto l'anno e non solo in occasione dell'evento. All'interno del centro civico è presente anche un albero di Natale realizzato con tre grandi imbarcazioni antiche.

