Come sempre mani al portafoglio, questa volta però i soldi da togliere dalle tasche saranno di più. Lungo la costa di San Vero Milis l’estate sarà più cara rispetto agli anni scorsi.

Il Comune ha deciso di aumentare le tariffe per chi parcheggia l’auto a poca distanza dal mare. Ma non solo: si pagherà anche per utilizzare i servizi igienici. E chissà come i vacanzieri prenderanno questa novità.

Le nuove tariffe sono state approvate dalla Giunta comunale. Se lo scorso anno per parcheggiare l’auto fino a due ore si pagava tre euro, quest’anno quattro. Fino a quattro ore invece 5 euro. Fino a sei ore sei euro, per tutta la giornata otto euro. Nessuno sconto nemmeno per i camperisti: per loro sei euro fino a due ore, 7 euro e 50 per quattro ore e nove euro fino a sei ore. Per sostare tutta la giornata dovranno sborsare 12 euro.

Ci saranno anche quest’anno gli abbonamenti stagionali per i residenti a San Vero Milis: per loro la sosta costerà 20 euro. Trenta invece per chi non risiede nel Comune ma è comunque proprietario di immobili nelle borgate marine. La stessa cifra sarà pagata da coloro che esercitano un’attività lavorativa nel litorale. Sosta gratis invece per gli operatori del salvamento a mare.

Chi invece vorrà utilizzare i bagni presenti a Putzu Idu dovrà sborsare un euro. Due invece per chi voterà utilizzare la doccia.

E ancora: per l’utilizzo del camper service, a Sa Marigosa, 7 euro e 50. Le tariffe dunque sono state già decise, ancora però non si sa chi gestirà il servizio.

L’ufficio tecnico è al lavoro per stilare il bando che a giorni sarà pubblicato.

