Rubinetti a secco per due giorni e tante lamentele. Non c'è pace per gli abitanti di San Vero Milis. Diversi giorni fa sono rimasti senza acqua per un problema alla condotta idrica e per la terza volta durante la stagione estiva, i residenti di tutte le borgate marine. Ieri e oggi invece gli abitanti del paese.

Il Comune di San Vero Milis ieri mattina, quando dai rubinetti non scendeva nemmeno un goccio d'acqua, ha fatto sapere subito che la colpa non era dall'amministrazione. «La ditta incaricata dal Consorzio di Bonifica per i lavori di pulizia dei canali ha reciso un tubo della condotta che porta l'acqua al deposito di via Montanaru», si legge in una nota pubblicata anche sul sito istituzionale. «Si avvisa che dalle 19 l'acqua verrà erogata nuovamente a bassa pressione per circa due ore, sarà necessario però chiuderla di nuovo durante la notte in base alla velocità di svuotamento del vascone».

I disagi sono quindi continuati per altre ore. Oggi invece un altro comunicato da parte del Comune: «Si informano i cittadini che il guasto alla condotta idrica è stato ripristinato e si sta procedendo all'apertura graduale del flusso dell'acqua. Il servizio dovrebbe riprendere il suo normale funzionamento nel tardo pomeriggio». Tante in questi giorni le proteste dei cittadini e le chiamate arrivate in Comune. A San Vero la risorsa idrica è gestita dall'amministrazione e non da Abbanoa.

