È tutto pronto a San Vero Milis per accogliere don Giacomo Zichi: sarà lui il nuovo amministratore della parrocchia Santa Sofia, anche se conserva l'incarico di parroco di Bauladu e di Tramatza.

La cerimonia di insediamento è in programma domani, domenica 21 settembre, alle 18. Don Zichi, classe 1992, celebrerà la sua prima da amministratore a San Vero nel sagrato della chiesa parrocchiale. Zichi è stato ordinato presbitero dal vescovo don Ignazio Sanna a giugno del 2017.

Pochi giorno dopo celebrò la sua prima messa a Riola Sardo, suo paese natale. Per poi essere assegnato, negli anni, in varie parrocchie. Zichi prende il posto di don Ignazio Serra, che ha lasciato la provincia di Oristano già diverse settimane fa per guidare la parrocchia di Santa Teresa di Gesù a Gesturi e quella dell'Immacolata Concezione a Barumini.

Don Ignazio Serra, negli oltre dieci anni passati a San Vero è stato il promotore di tantissime iniziative culturali tra cui Lodi alle Torri lungo il Sinis, le passeggiate in preghiera alla scoperta delle bellezze del territorio. Ma non solo.

A lui si deve lo studio della statua della Madonna di Spagna, ritrovata 88 anni fa sulla spiaggia di Is Arenas e dal 1937 custodita in una cappella nella chiesa parrocchiale di San Vero Milis. Don Ignazio è riuscito negli anni a portare avanti anche tanti interventi di ristrutturazione della chiesa. Questo dopo aver chiesto l'aiuto della comunità che poi è scesa in campo con importanti offerte. Grazie a lui in estate le messe venivano celebrate anche nelle borgate marine.

