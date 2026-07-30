Distacchi improvvisi di corrente, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, anche otto volte al giorno, con immediato ripristino della fornitura nel giro di pochi secondi.

Succede da giorni nelle borgate marine di San Vero Milis, quindi a Putzu Idu, Mandriola, Sa Rocca Tunda, S'Anea Scoada e Su Pallosu. Un problema non indifferente per i residenti, i turisti e gli operatori commerciali, che hanno subito danni agli elettrodomestici a causa di questi continui distacchi.

Il consigliere comunale di opposizione Andrea Atzori, residente a Su Pallosu, ha deciso di inviare una lettera a E-Distribuzione: «Chiedo cortesemente di sapere se siete a conoscenza di questi distacchi e della conseguente erogazione precaria e se potete verificare la regolarità della posa di tutti i pali della rete. Chiedo inoltre se è possibile sapere quale sia la causa di questi distacchi temporanei e se è possibile intervenire subito per regolarizzare la fruizione del servizio elettrico attraverso interventi di manutenzione straordinaria della rete».

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