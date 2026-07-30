La sindaca Monica Ortu replica prontamente all’ex assessore Nino Manca, passato all’opposizione, lanciando strali contro la sua ex giunta. «Accetto le critiche costruttive ma non tollero ricostruzioni infondate che discreditano l’amministrazione – precisa Ortu - Non vi è stata rimozione delle deleghe di Manca, perché dall'inizio è stato concordato un avvicendamento nella giunta per dare modo agli altri consiglieri di mettere le proprie competenze al servizio della comunità».

Sulla trasparenza e lavoro di squadra la prima cittadina sottolinea: «Ad ogni membro della giunta è sempre stato chiesto di condividere preventivamente intenzioni e azioni con il sindaco e gli altri assessori prima di prendere decisioni autonome. Questa richiesta ha incontrato insofferenza, diventando spesso motivo di scontro. Amministrare però significa fare squadra e non agire in modo isolato».

Sulla gestione del bilancio continua Ortu: «la gestione finanziaria del Comune rispetta rigorosamente la legge, le variazioni di bilancio avvengono nell'esclusivo interesse pubblico e nel rispetto delle competenze degli uffici. Il progetto PNRR Villa Pernis-Vacca non è stato salvato in extremis, ha richiesto monitoraggio continuo e complesso, i fondi sono stati garantiti, evitati intoppi, grazie all'attenzione dell’ufficio tecnico e dell'amministrazione, che ha rispettato ogni scadenziario con massima responsabilità».

Stoccata finale: «Manca ha dimostrato di esprimere il meglio di sé nel ruolo più semplice: quello della minoranza. È facile sedersi sui banchi dell'opposizione e lanciare accuse sul lavoro altrui, mentre stare in maggioranza richiede sintesi, ascolto, capacità di fare squadra e assunzione diretta di responsabilità, doti che in lui puntualmente vengono meno».

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