Per dieci anni è stato in prima linea, in servizio alla Polizia di Stato come cane antiesplosivo della squadra cinofili della Questura di Oristano.

Aaron, splendido labrador retriever, nei giorni scorsi si è arreso a un male incurabile e oggi la Polizia saluta con commozione e gratitudine «un collega professionale e speciale».

La storia operativa di Aaron inizia nel febbraio 2015: aveva un anno quando, insieme al proprio conduttore, ha frequentato il 16esimo Corso per conduttori cinofili Antiesplosivo all'Istituto per ispettori di Nettuno. Il percorso addestrativo, della durata di quattro mesi e svolto secondo gli standard dell'Atf (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) statunitense, ha consentito al binomio di conseguire la qualificazione operativa e sviluppare quel rapporto di assoluta fiducia che costituisce il fondamento dell’attività dei nuclei cinofili.

Al termine della formazione, Aaron e il suo conduttore sono stati assegnati alla Squadra cinofili della Questura di Oristano, con sede al Centro di addestramento e istruzione professionale (Caip) di Abbasanta, dove hanno iniziato un’intensa attività sia nei servizi di bonifica preventiva in occasione di manifestazioni ed eventi di rilievo, sia nelle attività di polizia giudiziaria. Aaron si è distinto come uno dei cani antiesplosivo più longevi della Polizia di Stato, prestando servizio operativo per dieci anni. Ha partecipato ai dispositivi di sicurezza in occasione di importanti eventi di carattere nazionale e internazionale, tra cui Expo Milano 2015, il G7 Trasporti di Cagliari del 2017, il G7 Lavoro di Cagliari del 2024 e il Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025. Determinante è stato anche il suo apporto nelle attività investigative: grazie al suo fiuto sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi materiali esplodenti e diverse armi detenute illegalmente. Tra gli interventi più significativi il sequestro di circa 250 chili di fuochi artificiali illegali, effettuato nel dicembre 2023 insieme al cane poliziotto Bad; ancora il rinvenimento di un fucile a canne mozze nascosto in un canale di scolo nel marzo 2022 e, nel luglio 2025, il ritrovamento di un mitra, un fucile, una pistola e di numerose munizioni.

A ottobre 2025 Aaron ha concluso il proprio servizio attivo per raggiunti limiti di età. Nel marzo 2026 è stato formalmente collocato in congedo e, dopo l'assegnazione del nuovo cane antiesplosivo Quantas, ha continuato a trascorrere il proprio tempo accanto al suo conduttore, condividendo con il giovane collega momenti di gioco e socializzazione. Negli ultimi mesi, le condizioni di salute sono peggiorate e, purtroppo un male incurabile gli ha impedito di godere a lungo della meritata pensione.

«Con la scomparsa di Aaron, la Polizia di Stato perde un prezioso collaboratore che, con dedizione, equilibrio e straordinarie capacità operative, ha contribuito per anni alla prevenzione e al contrasto delle minacce legate agli esplosivi e alle armi clandestine – si legge in una nota – Il ricordo di Aaron resterà vivo tra i colleghi che hanno condiviso con lui il servizio e, soprattutto, nel suo conduttore, con il quale ha formato un binomio operativo unito da un legame costruito nel lavoro quotidiano, nella reciproca fiducia e nella comune dedizione al servizio della collettività. La Questura di Oristano rivolge ad Aaron un commosso e riconoscente saluto, ringraziandolo per l'esempio di fedeltà, generosità e instancabile impegno».

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