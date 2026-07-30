Spettacolo, solidarietà e una mongolfiera pronta a diventare protagonista del cielo di Oristano. Il 19 e 20 settembre la città ospiterà “Supereroi Acrobatici e Night Glow – Volare Donando”, iniziativa promossa dall’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore allo Sport Antonio Franceschi e dell’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia, ha concesso il patrocinio e una compartecipazione economica di 4 mila euro per sostenere l’evento.

Durante la prima serata, sabato 19 settembre alle 21.30, dopo le esibizioni della scuola di danza Sylphid di Villaurbana, diretta da Maria Grazia Dessì, i Supereroi Acrobatici si caleranno dalla Torre di Mariano II. Il momento più atteso sarà il Night Glow, con la mongolfiera alta venti metri, ancorata al suolo, a fare da scenografia. Ai piedi della torre sarà inoltre allestito un gazebo per la raccolta fondi destinata all’Ospedale Microcitemico di Cagliari e per sensibilizzare sulla fibromialgia.

L’iniziativa proseguirà domenica 20 settembre al Parco sportivo “Pino Spiga”, nel quartiere Torangius. Dalle 8.30 i partecipanti potranno salire a bordo della mongolfiera ancorata al suolo, partecipare alla raccolta straordinaria di sangue e visitare gli stand delle associazioni, insieme ai mezzi della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. Saranno presenti anche artisti di strada e realtà impegnate nel mondo della disabilità.

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