Una grande cisterna d'acqua, fondamentale per il servizio antincendio, è stata installata ieri dall’Associazione Montiferru, con altri amici volontari e con il coordinamento del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale.

Il deposito idrico, di proprietà del Corpo Forestale, della capacità di 30mila litri è stato sistemato nelle campagne cuglieritane, non lontano del centro abitato, in località S’Arenarzu Mammine grazie alla disponibilità del proprietario del fondo e dell’affittuario. La nuova struttura, strategica per garantire il pronto intervento in caso di roghi e inneschi, va a sostituire i due vasconi distrutti dai roghi del luglio 2021.

Volontari e Associazione al servizio anche degli allevatori locali: hanno ripristinato 3 chilometri e mezzo di condotta idrica e due abbeveratoi per il bestiame, grazie a una donazione della Federazione delle associazioni sarde in Italia Fasi.

Il nuovo vascone sarà sotto la responsabilità del CFVA, mentre i volontari vigileranno con il proprietario, tramite l’affittuario, sulla gestione del riempimento e sulla tenuta. L’Associazione Montiferru, attiva già all'indomani del grande incendio per la rigenerazione dell'ambiente distrutto, ringrazia «tutti i soggetti che hanno dato una mano e contribuito all'installazione della struttura: dal Corpo Forestale ai donatori della Fasi, passando per i volontari. Un ringraziamento speciale a Domenico Tolu che con le sue competenze in idraulica ha assicurato un supporto fondamentale nei lavori».

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