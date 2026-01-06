Per presentare le osservazioni c’è tempo fino alla fine del mese. La prossima settimana, invece, il 12 gennaio, il Comune di San Vero Milis, ha organizzato un’assemblea pubblica per presentare ai cittadini la nuova variante al Piano di utilizzo del litorale, approvata recentemente dal Consiglio comunale. Oltre al sindaco Luigi Tedeschi, per la presentazione del nuovo assetto delle varie borgate ci saranno anche i tecnici della società Criteria che hanno redatto il nuovo piano e il responsabile comunale del procedimento. L’appuntamento è alle 17 nell’aula consiliare. Sarà un'occasione per capire come cambierà la viabilità di tutte le borgate marine, visto che l'obiettivo principale è quello di eliminare la sosta selvaggia ma anche evitare tante auto a ridosso del mare, e per poter porre domande.

