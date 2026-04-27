L'obiettivo è creare un momento di dialogo interdisciplinare tra esperti provenienti da università e ricercatori chiamati a condividere ricerche, metodologie e risultati legati al tema del funerario nelle diverse epoche. Al Museo Civico di San Vero Milis prende forma un nuovo spazio di confronto e approfondimento culturale con il primo seminario di studi intitolato “Dialoghi sull’Oltre. Archeologia funeraria e non solo”, un evento che promette di attirare studiosi, appassionati e curiosi interessati a esplorare uno degli aspetti più affascinanti delle civiltà: il rapporto con la morte e l’aldilà.

Attraverso interventi, relazioni e momenti di confronto, il seminario offrirà una panoramica ampia e articolata mettendo in relazione archeologia, antropologia e storia delle religioni. Un’occasione preziosa per comprendere come le comunità del passato abbiano costruito, attraverso i rituali funerari, la propria identità e il proprio modo di concepire l’esistenza oltre la vita. Il Museo Civico di San Vero Milis apre le sue porte a un evento di respiro scientifico ma accessibile anche al grande pubblico.

“Dialoghi sull’Oltre” non sarà soltanto un seminario accademico, ma un invito a riflettere su un tema universale che attraversa epoche e culture, mantenendo intatto il suo fascino e la sua profondità. L’appuntamento rappresenta il primo di una serie di incontri che, nelle intenzioni degli organizzatori, potranno diventare un appuntamento fisso; si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 17:30.

«Le sepolture, i riti e le credenze legate alla morte sono uno dei temi che maggiormente affascinano nell’analisi delle culture, passate o presenti - afferma Barbara Panico, direttrice del Museo Santeru - L’analisi delle necropoli fornisce uno specchio della struttura sociale, ma riesce anche a restituire individualità ai suoi componenti grazie alle analisi bioarcheologiche - prosegue - dieta, stato di salute, stile di vita, oltre a sesso ed età di morte, sono elementi che ci consentono di riaccendere l’attenzione sulle singole persone».

Il primo appuntamento vedrà protagonisti relatori afferenti alle Università di Pisa e di Sassari e al Museo Unico Regionale di Arte Tessile Sarda. Le narrazioni del professor Marco Milanese (Archeologia e antropologia della morte ad Alghero in un cimitero di catastrofe funeraria), della Dott.ssa Anna Rita Punzo e del professor Antonio Fornaciari, saranno moderati da Pier Giorgio Spanu, direttore del Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione dell'Università degli Studi di Sassari. «Ospiti di altissimo valore scientifico che ci accompagneranno nel primo appuntamento con i Dialoghi sull’Oltre tra riti, credenze, reperti, analisi e storie legate a uno dei passaggi più inevitabilmente significativi della vita», conclude Panico. Il seminario è gratuito e aperto a tutti.

© Riproduzione riservata