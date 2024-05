I maleducati sono tornati in azione.

A Su Pallosu, nel punto esatto dove il Comune appena una settimana fa è intervenuto per eliminare un’enorme discarica di rifiuti, c’è chi ha abbandonato nuovamente di tutto e di più, soprattutto bottiglie di vetro. Sembrano i resti di una festa. I rifiuti, anziché essere sistemati fuori dalla porta nel giorno in cui è previsto il ritiro del vetro, sono stati abbandonati a pochi metri dal mare, dentro uno scatolone in cartone.

Un'abitudine che non passa, insomma. Il litorale di Su Pallosu è rimasto pulito solo per pochi giorni. Il Comune di San Vero Milis per eliminare quell’enorme mucchio di rifiuti ha dovuto seguire un iter preciso e lungo. Prima i rifiuti sono stati divisi per capire dove smaltirli.

La ditta che si è occupata dello smaltimento è la Formula Ambiente, la stessa che gestisce l’appalto per il Comune. Molti dei rifiuti erano legati all’attività di pesca, ma erano presenti anche tantissimi elettrodomestici. I rifiuti erano stati accatastati sopra e attorno a una vecchia barca abbandonata.

