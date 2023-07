La prima procedura di affidamento del servizio era andata deserta, ed ora l' amministrazione comunale guidata dal sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi ci riprova. Con una determinazione del responsabile del procedimento, è stato infatti nuovamente pubblicato su Sardegna Cat, l'avviso di gara per affidare il servizio di salvamento a mare per la stagione 2023.

Considerato che l' atto è del 15 luglio e l' obiettivo è quello di dare il via al sevizio dal 21 luglio, i tempi sembrano molto stretti.Tuttavia, se tutto andrà a buon fine, bagnini e torrette saranno presenti sino al 3 settembre esattamente a Putzu Idu, Sa Mesa Longa e Sa Rocca Tunda.

Inutile sottolineare la grande importanza che il servizio di salvamento a mare riveste in spiagge affollate come quelle sanveresi per la presenza di tanti turisti e soprattutto dei bagnanti che arrivano da tanti paesi dell' Oristanese.

© Riproduzione riservata