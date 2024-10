Il Comune di San Nicolò d'Arcidano è ancora più colorato.

In una cabina dell'Enel è stato realizzato un altro murale, si tratta del ventesimo. L'opera di street art è stata realizzata dal famoso artista sardo Mauro Patta. L'opera, intitolata “Icona”, nel quartiere “Sa Mimosa”, è dedicata a Santa Rita, figura cara alla comunità di San Nicolò d'Arcidano.

Il soggetto principale è una donna in abito tradizionale in una posa simmetrica quasi a ricordare un'icona sacra, tutto questo raccontato con un linguaggio simbolico e contemporaneo che si sviluppa in una alternanza tra pittura figurativa ed elementi grafici addolciti dalle mimose e dai delicati tessuti sardi.

Enel-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, è promotrice da tempo del progetto Cabine d'Autore, il cui fine è trasformare le cabine elettriche in opere di street art. Noti scrittori e artisti di strada portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle infrastrutture elettriche, trasformandole in elementi di pregio artistico capaci di integrarsi sempre di più nel territorio urbano ed extraurbano.

Davide Fanari, sindaco di San Nicolò d'Arcidano: «Il nostro paese si sta ritagliando ormai da decenni un ruolo centrale nella storia del muralismo sardo. La nostra amministrazione, in continuità con le precedenti, crede fermamente nell'arte muraria e nella sua capacità di abbellire i beni pubblici e rendere più piacevole la vita quotidiana dei cittadini così come quella dei turisti e dei visitatori. Mettiamo ogni anno a bilancio importanti risorse per la cura del patrimonio urbano».

La maggior parte dei murales sono nel centro storico e ricordano le antiche usanze ei mestieri di un tempo. «Questa volta - va avanti il ​​sindaco - abbiamo voluto valorizzare una zona periferica, con un intervento corale, urbanistico e ambientale. Siamo sicuri che questa sarà solo la prima di tante future collaborazioni con E-Distribuzione».

Alessandro Atzei, responsabile dell'Area Operativa Sardegna di E- Distribuzione: «Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questa suggestiva opera con l'arte di Mauro Patta con cui abbiamo già avuto il piacere di collaborare nell'ambito del progetto».

L'inaugurazione, alla presenza del sindaco Fanari, dell'assessore Marco Atzori e dell'onorevole Emanuele Cera, vice sindaco e consigliere regionale per il Comune di San Nicolò d'Arcidano e di Alessandro Atzei per E-Distribuzione.

