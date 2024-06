Non indosserà la fascia tricolore, ma quasi. Spostamenti e novità all’interno della Giunta comunale di San Nicolò d’Arcidano. Il sindaco in carica Davide Fanari ha deciso di volere al suo fianco come vice e anche come assessore Emanuele Cera, che ha guidato il municipio ininterrottamente dal 2005 ad ottobre del 2020, 15 anni e sei mesi.

Cera, consigliere regionale di minoranza grazie alle sue 4.442 preferenze totali ottenute durante le scorse elezioni, nonostante la recente trasmigrazione da Forza Italia a Fratelli d’Italia, ha deciso di lasciare le sue impressioni nella sua pagina Facebook: «Mi accingo ad affrontare questa nuova avventura, lavorerò, come sempre ho fatto, instancabilmente, per il bene della comunità, prestando il mio servizio in favore dei cittadini in forma totalmente gratuita”. Cera si occuperà di servizi sociali, formazione professionale, turismo, sport e tempo libero, politiche giovanili e decoro urbano. «Sono pronto a mettermi in gioco con lo spirito e la volontà del primo giorno - scrive ancora - per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma elettorale e rilanciare l'azione amministrativa, l'esperienza l'ho acquisita, la voglia di fare crescere e bene figurare il nostro paese c'è tutta, andiamo avanti con il nostro lavoro e continuiamo a far crescere Arcidano».

La scelta è stata fatta dopo «aver effettuato una valutazione politica generale e una sostanziale verifica sull’andamento dell'amministrazione», così si legge nel decreto di nomina firmato dal primo cittadino.

