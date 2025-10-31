L’obiettivo è quello di sostenere in modo concreto chi ogni giorno si impegna per mantenere viva la pratica sportiva nel paese, consapevoli che lo sport non è soltanto attività fisica, ma un valore sociale e umano di fondamentale importanza.

La giunta comunale di San Nicolò d’Arcidano, su proposta dell’assessore allo sport Emanuele Cera, ha deliberato di concedere un contributo straordinario alle società sportive con sede legale e operativa nel territorio comunale. Nel concreto, alle società locali che parteciperanno al bando per l’accesso ai contributi ordinari, in pubblicazione la prossima settimana, sarà destinata una dotazione complessiva di 4.500 euro. A questa cifra, la giunta ha deciso di aggiungere un ulteriore contributo straordinario di 2.000 euro, da ripartire in parti uguali tra le società che ne faranno richiesta.

«Lo sport è un linguaggio universale che unisce e fa crescere la nostra comunità – sottolinea Emanuele Cera –. Sostenere le società sportive locali significa investire in educazione, socialità e coesione, valori fondamentali per le nuove generazioni e per il benessere del nostro paese».

Da evidenziare, inoltre, la totale disponibilità dell’amministrazione comunale nei confronti del mondo sportivo locale: "Tutti gli impianti comunali sono manutenzionati e concessi in uso gratuito alle società, che sono anche esentate dal pagamento delle utenze – fa sapere il Sindaco Davide Fanari - Un segno tangibile della vicinanza convinta e concreta dell’amministrazione a chi, attraverso lo sport, contribuisce a costruire una comunità più sana, solidale e unita”.

