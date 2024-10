Dell'annunciata chiusura dello sportello del Banco di Sardegna anche a San Nicolò d'Arcidano, dove la maggior parte dei cittadini ferma il conto, se ne parlerà in Consiglio Comunale previsto per lunedì 21 ottobre alle 19. Si tratta di uno dei punti all' ordine del giorno. Verrà esaminatore e discuterà il caso per poi decidere come affrontare la vicenda.

Il sindaco Davide Fanari nei giorni scorsi ha scritto una nota alla direzione generale del gruppo “Banco di Sardegna Bper”, per chiedere notizie sulla chiusura della filiale locale della banca, l'unica oltretutto in un centro di 2400 abitanti. Il primo cittadino non esclude, se le cose non cambieranno, il trasferimento della tesoreria comunale in un'altra banca. Ora non rimane che attendere l'assemblea pubblica che sarà sicuramente più partecipata del solito.

