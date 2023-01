Riscoprire la bellezza delle proprie radici, riappropriarsi del territorio e della comunità che ha dato i natali, riscoprirlo con occhi nuovi, riuscendo a vedere quanto magari anni addietro, quando sono stati lasciati quei luoghi, non si vedeva o non si conosceva.

È questo il senso del Turismo di ritorno. Iniziativa promossa da Rete Destinazione Sud e il Comune di Samugheo ha deciso di dare la propria adesione all’Anno del Turismo di Ritorno. Rivolto agli italiani residenti all’estero, ha l’obiettivo di rilanciare l’immagine dell’Italia e di promuovere il Paese attraendo turismo e investimenti, favorendo l’export, gli incontri commerciali e creando collaborazioni stabili con i connazionali.

«In linea con questo obiettivo il Comune intende riallacciare i contatti e gli scambi con i samughesi residenti all’estero, anche di 2ª, 3ª e 4ª generazione, ritenendoli linfa vitale e motivo di crescita culturale anche per la comunità residente e permettendo loro di riscoprire e vivere i luoghi e la cultura del territorio d’origine», spiegano dal Municipio. E il sindaco Basilio Patta aggiunge: «Il Turismo di ritorno è un'opportunità in più per i centri dell'interno, che consente di far convergere gli elementi caratterizzanti e propri dalle nostre realtà. Consente di favorire il ritorno di chi, in tempi più difficili di questi, ha dovuto lasciare i propri affetti e la propria cultura, accompagnandoli nell'offerta con tutto ciò che ancora è intatto delle nostre tradizioni. Ciò deve consentire allo stesso tempo di promuovere tutte le eccellenze che abbiamo da offrire nei paesi di provenienza degli ospiti e non solo». Fondamentale a questo punto per il Comune effettuare un censimento dei concittadini all’estero, “utile a consentire di inviargli le informazioni sulle attività ed eventi organizzati per incentivare il turismo di ritorno e delle radici per l’intera durata del progetto Ritorno in Italia 2023–2028”.

Sul sito del Comune è disponibile un modulo di registrazione online, grazie al quale quanti si registreranno entro il 31 gennaio riceveranno un codice sconto per venire in Sardegna e in Italia a fare la propria vacanza.

