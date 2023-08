Sono trascorsi quattro anni dalla prima edizione di Inventario 20, la rassegna biennale che il Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile Sarda MURAT di Samugheo, dedica alla ricerca, conoscenza e valorizzazione della contemporanea produzione Fiber in Sardegna. Sabato 5 agosto, alle 19 nella sala convegni del museo, sarà inaugurato il nuovo percorso espositivo curato dal direttore del Murats Baingio Cuccu e Anna Rita Punzo. Saranno presenti il sindaco Basilio Patta e l’assessora alla Cultura Elisabetta Sanna.

«La mostra – spiega Cuccu - presenta le declinazioni tecniche, materiche, concettuali, progettuali e performative di un movimento artistico fluido, dinamico, in costante evoluzione, capace di avvicinare esperienze e ricerche stilisticamente differenti, accomunate dall'utilizzo del medesimo medium, la fibra, intesa nella sua più ampia accezione di filo, tessuto, stoffa, carta, polpa, materia prima naturale e sintetica».

E aggiunge: «Il percorso espositivo rivela una realtà artistica intensa, originale e complessa, capace di tradurre oggetti in disuso, scampoli e capi di Fast fashion in opere di upcycling, declinare tecniche manifatturiere tradizionali - come l'intreccio, il ricamo, il cucito e la tessitura - in audaci sperimentazioni creative, convertire la fibra in un potente strumento di narrazione della società odierna, del sentire personale e dell'esperienza collettiva».

Il terzo capitolo dell'inventario avviato nel 2019 è affidato alle opere di undici autori sardi, o attivi in Sardegna, cui saranno affiancati i lavori della nuova sezione espositiva riservata a una rosa di giovani studenti dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" (Sassari) che, durante il proprio percorso formativo, si sono confrontati con le molteplici possibilità espressive della Fiber-art.

Gli artisti che espongono sono: Giuseppe Loi, Beatrice Marinoni, Stefano Marongiu, Nicola Mette, Paola Giuseppina Moretti, Piero Angelo Orecchioni, Luis Guilherme Chalréo Ramos, Mabi Sanna, Stefano Serusi, Gédéon Tatti, Giorgio Urgeghe. Per la Sezione Accademia di Belle Arti "Mario Sironi": Daniela Branca, Silvia Cara, Roberta Causin, Nicola Cioglia, Laura (Puggioni) Kaamos, Alice Patteri, Luca Zedda. I visitatori potranno usufruire di un biglietto unico per visitare il Museo MURATS, TESSINGIU, la 56^ Mostra dell’artigianato sardo e il Museo CI.MA di Allai.

