A Samugheo il Comune incentiva ancora lo sport per i giovani, erogando nuovi contributi per aiutare le famiglie.

«Il beneficio consiste in uno “sconto” del 25% sulla quota mensile pagata dalle famiglie per consentire ai propri figli la pratica di uno sport. Lo sconto sarà concesso a tutti i residenti di età compresa tra 0 e 18 anni previa presentazione di apposita istanza presso l’ufficio segreteria del Comune», chiariscono dal Comune.

La domanda per usufruire dello sconto nella stagione sportiva 2025/2026 deve essere presentata entro il 17 ottobre allo sportello dell’ufficio protocollo o inoltrata all’indirizzo: protocollo@comune.samugheo.or.it.

Perché lo sconto venga applicato è necessario che la società o associazione sportiva abbia stipulato una convenzione col Comune.

È inoltre necessario presentare copia delle ricevute di pagamento delle quote mensili entro il 31 dicembre 2025 (per il periodo ottobre/dicembre 2025) ed entro il 30 giugno 2026 per il periodo gennaio/giugno 2026), all’ufficio Protocollo del Comune.

Per informazioni sul ritiro e sulle modalità di compilazione dei moduli è possibile rivolgersi all’ufficio protocollo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico o per telefono dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

