Un aiuto per le famiglie di Abbasanta che frequentano il centro diurno “Rosaria Manconi”. Il Comune ha pubblicato il bando per la concessione di contributi per l’abbattimento dei costi della retta per l’anno in corso.

«Il contributo – chiariscono dal Comune - è rivolto ai cittadini residenti ad Abbasanta che abbiano frequentato il Centro diurno e siano in possesso di certificazione medico-specialistica attestante una patologia dementigena».

Le domande, compilate seguendo la documentazione presente nel sito istituzionale, dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 30 gennaio. A mano all’Ufficio Servizi Sociali (negli orari di apertura al pubblico, martedì dalle 16 alle 17:30 e giovedì dalle 10 alle 12), imbucando la documentazione in una delle due cassette della posta posizionate in Municipio, tramite pec all’indirizzo: servizisociali@pec.comune.abbasanta.or.it. Possibile spedire anche per posta ordinaria. Per informazioni e assistenza i cittadini possono rivolgersi all’ufficio.

