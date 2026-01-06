Un museo multimediale dedicato a "Sa batalla de Uras. È la proposta lanciata dalla Scuola del Popolo al Comune di Uras a 555 anni dalla storica vittoria delle truppe sarde, sull'esercito dell'aragonese Nicolò Carroz. Il progetto propone un'esposizione capace di raccontare questa fase cruciale della storia sarda attraverso linguaggi contemporanei e strumenti digitali, con utilizzo dell'intelligenza artificiale e della realtà aumentata. Questo in una visione che supera la semplice raccolta di reperti ma che si tuffa nell'ambiente e nella cultura dei luoghi dove gli eventi si sono svolti. A questo scopo, presentando un'ipotesi di progetto per la creazione del museo, l'associazione ha invitato il Comune a promuovere la costituzione di un comitato di lavoro aperto, che riunisce cittadini, studiosi, associazioni culturali interessate a contribuire alla progettazione e alla definizione dei contenuti del museo. “Questa iniziativa – dichiara il presidente dell’associazione Scuola del Popolo, Ivo Vacca – si inquadra nel lavoro di recupero della storia locale, non adeguatamente valorizzata e semisconosciuta. Attraverso questo lavoro di valorizzazione della cultura popolare identitaria e di coinvolgimento del territorio si intendono, infatti, produrre effetti positivi sul consolidamento della comunità locale che diventa protagonista consapevole del proprio futuro”. L’iniziativa si inserisce, tra l’altro, nel nuovo impulso dato dalla Regione Sardegna alla valorizzazione del Palazzo Arcais di Oristano e del polo museale di Sanluri.

