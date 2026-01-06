106 candeline per un compleanno da record nel Barigadu. A festeggiare il super traguardo oggi è Maria Antonia Tatti. Per lei nel pomeriggio è stata organizzata una piccola festa nella comunità alloggio dove è ospite da qualche anno a Nughedu Santa Vittoria. Dall’Ogliastra è arrivato il nipote con altri parenti e la sindaca Vanessa Corda, a nome dell’Amministrazione comunale, le ha fatto dono di un bellissimo mazzo di rose. Ospiti della struttura ed operatori hanno festeggiato con lei. Tzia Maria Antonia, conosciuta come “Bella”, proprio in virtù della bellezza che l’ha sempre contraddistinta sin da quando era giovane, è nata il 6 gennaio del 1920 da Antonio Francesco Tatti e Francesca Scanu. Non si è mai sposata e ora, a seguito della seconda frattura del femore avvenuta nel dicembre 2020 che la costringe in sedia a rotelle, è ospite della comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Giubileo 2000.

Maria Antonia Tatti ha frequentato la scuola fino alla terza elementare nel suo paese natale, poi ha dovuto interrompere gli studi per aiutare in casa. Neanche maggiorenne, ospite di una cugina nella Penisola, ha frequentato un corso di taglio e cucito a Firenze, dove si è trattenuta per circa un anno. Dopo aver preso il diploma di sarta è rientrata in Sardegna a Nughedu e così ha iniziato ad insegnare nel suo paese e nei centri limitrofi il suo sapere dell’arte del taglio e cucito.

Fino all’età della pensione ha lavorato come sarta, ma ago e filo l’hanno accompagnata per molti anni. Nel giorno del centesimo compleanno , in tacchi e pelliccia, si è presentata alla messa di ringraziamento e al ricevimento in suo onore.

