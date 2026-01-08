Il re dei capelli ricci Salvatore Ricciardi, ospite speciale domani 9 gennaio a Santu Lussurgiu nella salone di parrucchieria di Giovanna Dessì, per confrontarsi con i professionisti del mestiere, clienti e appassionati.

Una occasione imperdibile nell'Isola proprio nello storico salone Dessì, unico in Sardegna affiliato a Curly's way nazionale fondato da Ricciardi. Negli ultimi anni la parrucchieria lussurgese si è dedicata alla cura e acconciatura dei capelli ricci: «uno sviluppo professionale specifico per la cura e valorizzazione dei capelli ricci, non solo un tipo di capello ma un modo di essere. Quest’anno stiamo frequentando un corso di alta formazione all’Accademia dei Ricci a Napoli, in collaborazione proprio con Curly’s Way. Un orgoglio per noi essere l’unico salone in Sardegna affiliato al brand», precisa Giovanna Dessì.

Oggi, lo storico salone ultraquarantennale, modella non solo un'acconciatura ma offre un'esperienza avvolgente del cliente, protagonista che ama i suoi capelli ricci, la magia di curarli e ascoltarli. I clienti ormai provengono dai quattro angoli dell'Isola: «un obiettivo che racconta la nostra storia, l'identità di un laboratoriuo professionale in grado di proporsi oltre il Montiferru», aggiunge Dessì.

Ricciardi interverrà per raccontare il percorso di Curly's way e Dessì sarà preziosa testimone del radicamento nel territorio, un evento per la promozione del progetto, per la formazione e valorizzazione.

