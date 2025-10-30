Sabato a Sorradile un convegno sulla biodiversitàL’appuntamento il primo novembre è per le 17,30 al centro di aggregazione sociale
Biodiversità in primo piano sabato a Sorradile. Il Comune, in collaborazione con Laore, organizza infatti il convegno sulla qualità della produzione da pascolo. "Lochele: scrigno di biodiversità", il titolo dell’evento aperto al pubblico. L’appuntamento il primo novembre è per le 17,30 al centro di aggregazione sociale.
«Il Comune di Sorradile – spiegano dall’Amministrazione guidata dal sindaco Giampaolo Loi -intende dedicare uno spazio specifico al tema della qualità delle produzioni da pascolo e al ruolo che le reti tra allevatori, tecnici e trasformatori possono avere nello sviluppo locale».
Ad aprire il convegno, portando i saluti dell’Amministrazione, sarà il primo cittadino. Parola quindi ai relatori. L’agronomo Giovanni Luca Belloi parlerà della valorizzazione delle produzioni zootecniche. Seguirà l’intervento di Gildo Murgia titolare della Macelleria Carni Doc. Parlerà in qualità di esperto in tagli e frollatura delle carni.