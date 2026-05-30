Domenica 7 giugno, a Ruinas, appuntamento tra natura e socializzazione, con la “Passeggiata alla riscoperta dei lacus antigus e domus de janas”.

Organizzato dal Comitato San Giorgio 2026, un appuntamento aperto a tutti, dalla forte valenza sociale, nel segno della convivialità, in cui le persone condividono spazi, esperienze, racconti e identità culturale.

L’incontro sarà alle 7, in località “Mesadda”. Alle 8 il via, su un percorso lungo circa 7 chilometri tra i sentieri che attraversano le aree di “Mesadda”, “Crennaccia”, “Abbadizzu”, “Su Fossau” e “Seddana”; passeggiata naturalistica e dal fascino antico, con la presenza di tracce risalenti al Neolitico, percorsi pastorali e memorie più recenti che raccontano la continuità della vita nei luoghi. Un itinerario che unisce natura e storia.

L’organizzazione consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

Al termine, intorno alle 13.30, è previsto il pranzo, nei locali di “Benas”. Per la passeggiata e il pranzo è prevista una contribuzione. Le prenotazioni si potranno effettuare entro il 2 giugno.

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