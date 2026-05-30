In vista dell’estate 2026, il Comune di Albagiara propone diverse attività di animazione destinate a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Nello specifico, per i minori sono previste uscite nelle spiagge di Arborea e Torre Grande (4 giorni in ciascuna delle due località con sport e attività in spiaggia, pineta e attività propedeutiche alla canoa) e Baradili (4 giornate al parco acquatico).

Il servizio garantirà, dunque, la possibilità di 12 giornate da trascorrere al mare e in piscina. Assicurato anche il trasporto dei gruppi, con partenza alle 9 circa e rientro alle 17.

È prevista una quota a carico del partecipanti che verrà calcolata in base alla tabella ISEE predisposta dal Comune. Le adesioni al servizio dovranno pervenire agli uffici comunali entro il 16 giugno.

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