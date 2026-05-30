Un regalo per i bambini del paese. Ieri, nel parco giochi di Via Montessori, a Riola Sardo, è stato inaugurato un nuovissimo ponte tibetano.

Un nuovo gioco messo a disposizione della comunità ma soprattutto dei più piccoli, grazie alla donazione del comitato Sant'Anna Leva 1975. La scelta è ricaduta su un ponte in legno per rispecchiare lo stile delle precedenti installazioni con materiali che resistono nel tempo e hanno un ridotto impatto ambientale, ma soprattutto un gioco che stimola la fantasia e lo sviluppo motorio mantiene i bambini a migliorare equilibrio, coordinazione e percezione del corpo. Soddisfatto il primo cittadino di Riola Sardo, Lorenzo Pinna: "Spesso sottovalutiamo l'importanza dei comitati o delle associazioni, magari relegate al pensiero di organizzare solo feste. Mentre i comitati e le associazioni hanno un ruolo fondamentale all'interno di una comunità. Perché con il loro lavoro, impegno, e abnegazione, rendono la comunità viva. Per tutti. Se poi, ciò che la comunità ha donato torna in parte alla comunità stessa, allora signori, abbiamo centrato l'obiettivo.

Un grazie alla leva per il loro nobile a nome di tutta la comunità riolese che ho l'onore di rappresentare. Questo gesto costituisce un precedente importante, per i comitati a venire". L'area in questione è attrezzata da giochi di fascia 3 - 12 anni, ecco perché il Comune chiede il rispetto delle regole ed il giusto utilizzo.



© Riproduzione riservata