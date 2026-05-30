Un calice che guarda al futuro tenendo radici nel passato. Domenica 31 maggio, la Cantina Contini apre le sue porte per Cantine Aperte 2026 con un'anteprima speciale: il cocktail "Karmis 30 Especial", creato per anticipare le celebrazioni dei trent'anni del Karmis, il bianco che ha fatto la storia dei bianchi in Sardegna.

L'appuntamento è promosso dal Movimento Turismo del Vino, che da oltre trent'anni unisce enoturismo, cultura e convivialità in tutta Italia. Dalle 11:30 alle 21:30, la cantina più antica della Sardegna accoglierà i visitatori con visite guidate, degustazioni e un programma ricco di esperienze. Il biglietto d'ingresso, al costo di 15 euro, include tre degustazioni di vino a scelta tra Elibaria, Karmis, Attilio Rosè, Mamaioa Rosso e Giganti Rosso, con calice e sacchetta in omaggio, visita guidata.

Le visite guidate, tra i luoghi dove nascono e riposano i vini, compresi quelli da uve Vernaccia di Oristano che qui affinano pazientemente anche per decenni, si terranno alle 12 alle15. Alle 12 Andrea Balleri, brand ambassador della cantina e già miglior sommelier d'Italia, presenterà il cocktail "Karmis 30 Especial".

Per il food, la giornata sarà affidata allo street food di Komos con una proposta hamburger gourmet e opzioni vegetariane, con la possibilità di concludere in dolcezza con i gelati artigianali di Solmeo Gelato Naturale Lab di Siniscola. A fare da colonna sonora, dalle 16 alle 18 il live di Corrado Atzeni, seguito dalle 18:30 alle 21:30 dal dj set di Sandro Atzena. La Cantina Contini si trova in via Genova 48-50 a Cabras, di fronte all'antico portale ottocentesco noto come "l'Arco di Don Peppi". 

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