La Biblioteca comunale di Ruinas è alla ricerca di nuovi volontari. Appassionati della lettura o semplicemente persone che vogliono dare una mano alla collettività potranno ora mettersi a disposizione, in appoggio al personale della struttura per portare avanti le attività.

Nel servizio all’interno della struttura, il volontario si potrà occupare di vari ambiti come, per esempio, la sorveglianza delle sale e dei locali, il supporto ad attività, manifestazioni ed eventi organizzati dalla biblioteca e dall’amministrazione comunale, sostegno allo studio, prestito a domicilio, assistenza agli utenti nelle postazioni informatiche e, in generale, supporto per tutte le attività.

I requisiti per poter svolgere l’attività di volontariato sono quelli di avere la residenza nel Comune di Ruinas, un’età compresa tra i 18 e i 75 anni e l’idoneità psico-fisica, accertata da certificato medico. Il servizio sarà effettuato dagli interessati sulla base della disponibilità che ciascuna persona darà e dovrà far presente nel momento in cui presenterà la domanda di partecipazione al servizio. La richiesta andrà presentata, tramite la procedura telematica presente nel sito del Comune (si accede tramite SPID), entro il prossimo 31 dicembre. Per informazioni si può contattare il servizio amministrativo del Comune alla mail amministrativo.comuneruinas@gmail.com.

