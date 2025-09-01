Il Comune di Ruinas ha programmato l'erogazione di contributi per la frequenza di attività sportive da parte di minori nel periodo tra settembre 2024 e agosto 2025. L’intervento è rivolto ai giovani da 0 a 17 anni (non devono aver compiuto i 18 anni) residenti a Ruinas, appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 30mila euro, che hanno frequentato regolarmente un’attività sportiva e non aver ricevuto altri benefici per la stessa finalità. Ammissibili a contributo le spese per la frequenza di attività sportive presso strutture e centri dotati di personale istruttore qualificato e per discipline riconosciute dal Coni. Il contributo, a titolo di rimborso spese dopo presentazione di regolari pezze giustificative delle spese sostenute, non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute mensilmente per la frequenza e l’importo massimo concedibile non superiore a 30 euro mensili per ciascun minore. Le domande dovranno essere presentate entro e il 19 Settembre in modalità online, a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o via Pec (indirizzo protocollo.ruinas@legalmail.it).

