Ruinas, contributi ai giovani per le attività sportiveProrogata l’erogazione dei fondi
Il Comune di Ruinas ha programmato l'erogazione di contributi per la frequenza di attività sportive da parte di minori nel periodo tra settembre 2024 e agosto 2025. L’intervento è rivolto ai giovani da 0 a 17 anni (non devono aver compiuto i 18 anni) residenti a Ruinas, appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 30mila euro, che hanno frequentato regolarmente un’attività sportiva e non aver ricevuto altri benefici per la stessa finalità. Ammissibili a contributo le spese per la frequenza di attività sportive presso strutture e centri dotati di personale istruttore qualificato e per discipline riconosciute dal Coni. Il contributo, a titolo di rimborso spese dopo presentazione di regolari pezze giustificative delle spese sostenute, non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute mensilmente per la frequenza e l’importo massimo concedibile non superiore a 30 euro mensili per ciascun minore. Le domande dovranno essere presentate entro e il 19 Settembre in modalità online, a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o via Pec (indirizzo protocollo.ruinas@legalmail.it).