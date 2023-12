“Boghis in Armonia”, l’ultima iniziativa del “Coro Ghentiana” di Ruinas, si prepara alle festività natalizie con una serie di appuntamenti. Stavolta la serie di concerti ha come titolo, in tema con il periodo, “In Tempus de Nadali”.

L’esordio sabato, alle 18.30, nella Chiesa di San Giorgio Martire. Ad allietare la serata saranno presenti il “Coro Ghentiana”, diretto dal Maestro Gianni Puddu, il coro “Mediana”, di Meana Sardo, con il Maestro Federico Di Chiara; inoltre, esibizione del Tenore Giansilvio Pinna e della Soprano Ramona Careddu, accompagnati da Gianni Puddu al pianoforte.

Presenta Antonio Ignazio Garau, mentre la direzione artistica dell'evento è curata dal Maestro Gianni Puddu. Il secondo appuntamento venerdì 29, alle 18.30, con il concerto itinerante nei presepi rionali, all’interno del centro abitato, in compagnia del “Coro Ghentiana” e delle zampogne di Gioachino Raffone. Sabato, infine, nel Centro Sociale, dalle 18, la gara poetica con “is poetas canadoris” Diego Porcu, Bruno Agus, Cristoforo Muntone, accompagnati dai “Tenores” di Ula Tirso.

© Riproduzione riservata