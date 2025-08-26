Il Comune di Ruinas comunica che sono aperte le iscrizioni per partecipare al “Viaggio Culturale in Portogallo”, previsto dal 7 all’11 ottobre prossimo. Le iscrizioni sono rivolte ai cittadini di età uguale o superiore ai 60 anni, residenti a Ruinas. Il modulo di domanda, disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale dell’ente, potrà essere presentato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, o via Pec (indirizzo protocollo.ruinas@legalmail.it) entro giovedì 4 settembre.

Per tutte le informazioni relativo al viaggio si può consultare l'avviso presente presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune. Il viaggio verrà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti.

