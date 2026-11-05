Lunedì 9 novembre 2026, alle 9.30, presso la Sala Consiliare della Provincia di Oristano, la Delegazione regionale Caritas presenterà il XXI Report su povertà ed esclusione sociale in Sardegna, dal titolo “Silver Poverty. La povertà degli anziani”, unitamente al X Rapporto annuale 2026, dal titolo “Silver Poverty. L’evento si colloca in vista della X Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebrerà domenica 15 novembre.

Il XXI Report è frutto di un rigoroso lavoro di ricerca che consegna un’analisi al contempo quantitativa e qualitativa: durante l'incontro verranno infatti esaminate le problematiche emergenti e i bisogni rilevati sul territorio regionale nel periodo 2025/2026, sulla base dei dati e dei vissuti raccolti con cura dal Servizio Studi e Ricerche di Caritas Sardegna attraverso i Centri d’ascolto delle Caritas diocesane, strumenti privilegiati di incontro e di osservazione del disagio. Il focus del Report di quest’anno è dedicato alla povertà della terza e quarta età.

La scelta non è casuale: la Sardegna è una delle regioni più longeve d’Italia, ma anche una di quelle in cui l’invecchiamento procede più rapidamente. Sarà presente Paolo Pireddu, Presidente della Provincia di Oristano, Massimiliano Sanna, sindaco di Oristano, Paolo Corritore, Prefetto di Oristano, l'onorevole Alessandro Solinas, la dottoressa Francesca Piras, Direttore Generale delle Politiche Sociali della Regione e Monsignor, Roberto Caria, vicario generale dell’Arcidiocesi di Oristano. Gli interventi saranno a cura di monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e di Lanusei e Presidente della Conferenza Episcopale Sarda, Raffaele Callia, responsabile del Servizio Studi e ricerche della Caritas regionale e Stefania Pusceddu, referente del Servizio Comunicazione della Caritas regionale.

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