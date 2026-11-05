Anche a Cabras sono stati identificati chi sarà beneficiario della “Carta dedicata a te” per gli anni 2026 e 2027. L’assegnazione della carta è verificabile nell’elenco scaricabile in allegato. Il finanziamento per le famiglie consiste nel rilascio di una carta acquisti prepagata del valore complessivo di 500 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, salvo rideterminazione dell’importo anno 2027 attraverso l’utilizzo di eventuali risorse residue anno 2026, intestata alla persona del nucleo familiare che risulta per primo nell’elenco dei familiari dell’attestazione Isee.

La carta potrà essere ritirata presso tutti gli Uffici Postali. Coloro che sono già stati beneficiari della misura nell’anno 2025, confermati nelle liste di beneficiari 2026, vedranno automaticamente ricaricata la Carta già in loro possesso. Il contributo è destinato, per entrambe le annualità 2026 e 2027, all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

Il contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Per il Comune di Cabras, su 1.214 nuclei in possesso dei requisiti, sono stati selezionati da Inps 321 nuclei beneficiari. Come fanno sapere dal Comune, per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti Inps e Poste Italiane, nelle apposite sezioni. In caso di difficoltà potrà essere contattato l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cabras, inviando un messaggio sms o tramite WhatsApp al numero 3488926587.

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