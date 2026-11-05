La città si prepara a una svolta concreta nella gestione del rischio idrogeologico. Il Comune ha infatti presentato una proposta di variante puntuale al Piano di Assetto Idrogeologico. L'atto, adottato dal Consiglio Comunale nel 2024, è ora in fase di consultazione pubblica e coinvolge direttamente cittadini, tecnici e amministratori. La variante riguarda la modifica della perimetrazione e della classificazione delle aree di pericolosità e rischio. In pratica, si aggiornano le mappe delle zone soggette a rischio alluvione e si ridefiniscono le regole per la gestione del territorio, sulla base di nuovi studi tecnici e simulazioni idrauliche. Tra le aree più sensibili, la variante analizza in dettaglio i canali tombati di via Pischedda e Aladerru, simulando scenari di piena con diversi livelli di acqua e velocità di deflusso. Questi dati sono fondamentali per pianificare interventi di messa in sicurezza e valutare l'impatto di eventuali nuove opere. Si possono ora presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Buras. Il Comune dovrà poi rispondere a tutte le osservazioni, prima che la variante venga approvata definitivamente dall'Autorità di Bacino.

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